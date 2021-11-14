المجلس الرئاسي يؤكد على أهمية إجراء انتخابات متزامنة

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أكد المجلس الرئاسي أكد في بيان له الاحد وتحصلت أخبار ليبيا 24 على نسخة منه على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر.

ونوه المجلس الرئاسي على ضرورة اتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف.

وشدد الرئاسي على ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة.

ورحب بمشاورات ونتائج مؤتمر باريس التي أقرتها الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في العاصمة الفرنسية، الجمعة

وأشاد الرئاسي بالجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي، وما توصل إليه المؤتمر.

في حين شدد على أن مؤتمر باريس يأتي في وقت مفصلي يتطلع فيه الليبيون لرسم مستقبل بلادهم.

وأشار إلى الانتقال السلمي للسلطة والاستقرار دائم والأمن والحياة الكريمة والتعايش السلمي لاستعادة القرار الوطني.

وأكد على تعزيز السيادة الوطنية وإنهاء حالة التشرذم والانقسامات والتدخلات الأجنبية السلبية.

في حين ثمن البيان جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد.

وتطلع المجلس الرئاسي لمزيد الجهود فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين داخليًّا.

مؤكدا على العمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها والاقتراع فيها.

وأشاد الرئاسي بجهود ونتائج أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

مشيرا لما وصفه بخطواتها الدؤوبة لوضع خطة شاملة لانسحاب كامل لجميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

في حين ثمن المجلس مشاركة اللجنة ووصفها بالفعالة خلال مؤتمر باريس.

إلى ذلك شدد الرئاسي على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية ومساعدة السلطات الليبية المختصة.

ونوه الرئاسي لتعزيز جهودها في ذلك وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها.

في حين لفت لضرورة تأمين مقرات المفوضية وفروعها ومراكز الاقتراع والفرز.

وأكد الرئاسي تمسكه بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اجتماعيًّا وسياسيًّا.

وقال أن ذلك يكون بتوحيد الصف الليبي وطي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة لتعزيز أواصر العيش الكريم المشترك والانطلاق نحو التنمية التي يتطلع لها الليبيون.