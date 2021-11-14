عقب ترشح سيف الإسلام.. العرادي: حذرنا من مغبة القوانين الانتخابية “المعيبة”

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قال، عبد الرازق العرادي، القيادي بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أنه سبق وأن حذر من مغبة القوانين التي وصفها بـ”المعيبة” في إشارة لترشح سيف الإسلام القذافي.

ويأتي ذلك عقب تقدم سيف الإسلام القذافي، بأرواق ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل.

وجاء ذلك في تغريدة له عبر صفحته بموقع تويتر.

وقال “حذرنا من مغبة القوانين المعيبة التي تفتح الباب لعدم القبول بنتائجها”، على حد تعبيره.

وقال عضو جماعة الإخوان المسلمين، “لا يهمني من يترشح ومن يفوز طالما أنها تمت وفق الدستور الدائم أو على أقل تقدير وفق قاعدة دستورية وقوانين تصدر وفق التشريعات النافذة أو تكون نتيجة تسوية سياسية جديدة وإلا فإنها ستكون محل رفض وطعن في نتائجه”.

وكان قد أعلن سيف الإسلام القذافي ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية.

وذلك صباح اليوم الأحد، وقدم سيف الإسلام ملفه ترشحه لمفوضية الانتخابات بسبها.