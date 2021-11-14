السويحلي يُعلق على إعلان سيف الإسلام الترشح لـ الانتخابات الليبية  

أخبار ليبيا 24

علق الرئيس الأسبق لمجلس الدولة الاستشاري، عبدالرحمن السويحلي، على إعلان سيف الإسلام القذافي لـ الانتخابات الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.

وقال السويحلي، “إن سيف الإسلام القذافي مكانه في قوائم المطلوبين للعدالة وليس في قوائم المرشحين للانتخابات”.

وجاء تصريح السويحلي في تغريدة له عبر حسابة بموقع فيسبوك عقب ساعات من إعلان سيف الإسلام القذافي ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وقال السويحلي، “واهم من يعتقد بإمكانية عودة ليبيا لعهد الدكتاتورية بعد كل هذه التضحيات”، على حد قوله.

وأضاف السويحلي، “المجرمون وعلى رأسهم سيف مكانهم في قوائم المطلوبين للعدالة وليس في قوائم المرشحين للانتخابات”.

وأكد السويحلي “لن نقبل إلا بانتخابات حرة نزيهة وعلى قاعدة دستورية متوافق عليها وفي الموعد (24-12) الذي كافحت من أجله في ملتقى الحوار”.

يشار إلى أن سيف الإسلام القذافي كان قد أعلن صباح اليوم الأحد، ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية، وقدم ملفه ترشحه لمفوضية الانتخابات بسبها.