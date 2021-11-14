الدبيبة يبحث مع الكبير آليات تنفيذ الميزانية العامة

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، آليات تنفيذ الميزانية العامة للدولة وفق الأولويات.

وبحسب بيان مكتب إعلام الحكومة حضر اللقاء الذي عقد، اليوم الأحد، بمشاركة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

وأكد الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر المصرف على أهمية عدد المشارريع التنموية.

خاصة في مجالي الكهرباء والطرق إعطائهما الأولوية في الميزانية العامة.

كما بحث اللقاء إضافة للتنسيق لوضع الآلية المناسبة لتوريد الأعلاف سعيًا للتخفيف من معاناة المربين، إلى جانب الاطّلاع ومراقبة الأسعار.