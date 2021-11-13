نورلاند : لن يكون هناك أي تسامح مع الساعين لعرقلة انتخابات ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إنه لن يكون هناك تسامح مع كل من يسعى لعرقلة إجراء الانتخابات الليبية.

وأكد أن هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، يجب أن يجرى “دون أي جدل”، منوهًا في الوقت ذاته بعقوبات على المعرقلين.

وشدد نورلاند اليوم السبت، على موقف بلاده بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وحذر من أنه لن يكون هناك أي عفو أو تسامح مع من يفكرون أو يسعون إلى عرقلة العملية الانتخابية.

ولفت السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند إلى أن “هذه رسالة واضحة”.

وأوضح نورلاندو – فيما يخص ملف خروج المرتزقة – أن هناك خطة واضحة لإخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة قبل الانتخابات وبعدها.

وكان مؤتمر باريس قد دعا في بيانه الختامي إلى إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، ملوحا بفرض عقوبات على المعرقلين.