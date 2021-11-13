المنفي:مخرجات مؤتمر باريس ملبية لتطلعات الشعب الليبي

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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي بالمؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر باريس أن مخرجات المؤتمر ملبية لتطلعات الشعب الليبي.

المنفي أوضح أن التطلعات تتمثل في إجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر مع ضرورة أن تحل النقاط الخلافية.

وأشار محمد المنفي إلى أن خروج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يعد بداية لتنفيذ توصيات اللجنة العسكرية .

ونوه إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يتطلع فيه الليبيون لتقرير مصيرهم ومستقبلهم نحو تحول ديمقراطي في البلاد.

كلمة رئيس الحكومة

إلى ذلك أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن مشاركته ورئيس المجلس الرئاسي في مؤتمر باريس يصب في هدف دعم الجهود المبذولة لاجراء الانتخابات في موعدها وإحترام نتائجها دعمًا لجهود الاستقرار والسلام في بلادنا.

وأضاف أن هذه الجهود شهدت محطات ومخرجات مهمة مثل مؤتمر برلين الأول والثاني وقرارات مجلس الامن المعنية بالخصوص.

الدبيبة أشار إلى أن مؤتمر دعم الاستقرار في أكتوبر الماضي وأنه يعد نقطة فاصلة وقد ساهم في وضع حجر الأساس لمؤتمر باريس.

وأكد الدبيبة خلال المؤتمر على عدة نقاط هامة لافتا أن من شأنها أن تضمن إجراء انتخابات في ظروف مناسبة وجيدة.

وحث الدبية الأجسام التشريعية على أن تعديل قوانين الانتخابات سيكون توافقيًا ويحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص.

وكما أكد على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق جدول واضح وضمان إجرائها دون خروقات ودعمها سياسيا ومراقبتها دوليًا

الدبيبة نوه إلى أن وضع الضمانات الحقيقة يضمن قبول نتائج هذه الانتخابات ويفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لهذه النتائج.

إلى ذلك أشاد الدبيبة بعمل لجنة العشرة العسكرية والتزامه بتقديم كافة الدعم لها في مساعيها.

وأكد الدبيبة على عمل الحكومة لتحقيق مزيد من الاستقرار وفق المبادئ التي أعلن عنها في 21 اكتوبر الماضي في طرابلس.

وقال الدبيبة “نؤكد على أن إجراء الانتخابات في موعدها يعد استحقاقا وطنيًا وانجازا تاريخيا ولن ندخر جهدا في تحقيق هذا الإنجاز المهم”.