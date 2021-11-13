ليبيا تجلي رعاياها في أثيوبيا وتقلص عدد العاملين بسفارتها في أديس أبابا

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن سفارة ليبيا بجمهورية أثيوبيا قررت العمل على وجه السرعة لإجلاء الرعايا الليبيين وتقليص عدد العاملين بالسفارة إلى الحد الأدنى.

وقامت الوزارة بتوفير طائرة خاصة لإجلاء بقية طاقم السفارة في الحالات الطارئة.

وذلك بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة خاصة في المناطق الشمالية لأثيوبيا.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن الوزيرة نجلاء المنقوش، أعطت تعليمات عاجلة بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاستباقية لضمان سلامة وعودة المواطنين الليبيين إلى أرض الوطن.

وتسببت الأوضاع الأمنية برفع مستوى القلق على سلامة المواطنين الليبيين المقيمين في الأراضي الأثيوبية، والعاملين في السفارة الليبية بأديس أبابا.

وأكدت الوزارة حرصها على استمرار العمل بالسفارة الليبية في أديس أبابا لرعاية المصالح الليبية على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف.

مجددة ثقتها التامة في قدرة إثيوبيا على تجاوز هذه المرحلة الصعبة واستئناف مسيرة التحول الديمقراطي والنهضة التنموية والازدهار.