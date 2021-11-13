لافروف يُشدد على مشاركة أنصار نظام القذافي في الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن مؤتمر باريس ركز على مناشدة الأطراف الليبية لاتباع الجدول الخاص بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والنيابية، مشددًا على ضرورة مشاركة أنصار نظام القذافي في الانتخابات الليبية.

وأضاف، “من الضروري أيضًا التأكد من أن هذه العملية الانتخابية شاملة”.

ليتمكن ممثلو جميع القطاعات والجماعات السياسية في المجتمع الليبي من المشاركة في السباق الانتخابي”.

ورفض الوزير الروسي التكهن بشأن الانتخابات.

لكنه قال إن هناك “مؤشرات على رغبة عدد من السياسيين الليبيين في تعديل القرارات التي اتُخذت قبل عام بشكل طفيف في إطار خارطة الطريق”.

وأشار بشكل خاص إلى رغبة بعضهم في “تصحيح مبدأ تشكيل قائمة المرشحين وما إلى ذلك”.

وتابع، “لن أركز هنا على الالتزام بتاريخ معين، خاصة أنه تم اختياره بشكل مصطنع تمامًا”.

“ولكن سأركز على إعداد عالي الجودة للعملية الانتخابية. بحيث لا تترك هذه الانتخابات أي فرصة للتشكيك فيها”.

وشدَّد على ضرورة أن تتاح لجميع القوى السياسية فرصة تسمية مرشحها للمشاركة في هذه الانتخابات “بما في ذلك أنصار نظام القذافي”.

كما شدَّد، لافروف، على أهمية عدم الإخلال بالتوازن العسكري القائم على الأرض، فيما يتعلق بانسحاب الداعمين لغرب وشرق ليبيا.

وقال لافروف إن هذا التوازن “هو الذي جعل من الممكن الحفاظ على وقف إطلاق النار لأكثر من عام”.

وحذر وزير الخارجية الروسي، من انتهاك التوازن الآن قائلا، “آمل ألا يحدث ذلك، فإن خطر تجدد الأعمال العدائية سوف يشتد.. هذا هو موقفنا”.

وأشار لافروف إلى أن البيان الختامي لمؤتمر باريس أكد على أن يتم انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا على مراحل، وبشكل تدريجي ومتزامن، وفق ما أقره مؤتمر “برلين 2” واللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5”.

وأدلى لافروف بهذه التصريحات عقب مشاركته في مؤتمر باريس واجتماع بصيغة “2+2” مع الجانب الفرنسي على مستوى وزيري الخارجية والدفاع في البلدين في إطار الاجتماع الثاني للمجلس الروسي الفرنسي للتعاون الأمني، الذي تم الاتفاق على إعادة احياءه في العام 2019 بعد أن توقف في العام 2014.