وفاة غلين دي فريس في تحطم طائرة بعد عودته من الفضاء

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توفي رجل الأعمال غلين دي فريس الجمعة بعد أن لقى حتفه في حادث تحطم طائرة صغيرة ‏في نيو جيرسي.‏

وأعلنت عن ذلك الشرطة في تصريحات لشبكة سي بي إس نيوز الأمريكية.

دي فريس توفي بعد مرور شهر من قيامه برحلة إلى الفضاء مع ممثل المسلسل الشهير ستار تريك وليام شاتنر

وكانت الرحلة على متن مركبة تابعة لشركة بلو أوريجين التي يملكها الملياردير الأمريكي، جيف بيزوس.

ونعت شركة بلو أوريجين عبر حسابها على موقع تويتر رحيل غلين دي فريس

وقالت”يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة غلين دي فريس المفاجئة لقد كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم”.

وتحطمت الطائرة التي كانت تقل غلين دي فريس في مقاطعة ساسكس.

كان على متن الطائرة رجل يدعى توماس فيشر، والتي توفي هو الآخر.

وأشارت سي بي إس نيوز إن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.

في شهر أكتوب الماضي أمضى غليت دي فريس أكثر من 10 دقائق في الفضاء بعد سفره إلى هناك برفقة الممثل وليام شاتنر

وضمت الرحلة ورجل الأعمال الأسترالي كريس بوشويزن، والمدير التنفيذي لشركة “بلو أوريجين” أودري باورز.

وقال فيرز في مقابلة له مع شبكة سي بي إس قبل رحلته إلى الفضاء: “إنني أتطلع بالفعل لرؤية الأرض من منظور مختلف عما رأيتها من قبل”

وتابع “لا أطيق الانتظار لألقي نظرة من تلك النافذة وأشعر بشكل مختلف تجاه البشرية وكوكبنا أكثر مما أتيحت لي الفرصة من قبل”.