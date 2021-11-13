شركة الواحة للنفط تعلن تشغيل محطة الفارغ بكامل القدرة الإنتاجية

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قالت شركة الواحة للنفط في بيان لها السبت تشغيل محطة الفارغ بكامل قدرتها الإنتاجية.

وأوضحت الواحة للنفط بدء التشغيل كان في 28 أكتوبر الماضي وأن الإنتاج وصل إلى 90 مليون قدم مكعب من الغاز.

وتابعت الشركة أن فريق الصيانة والهندسة بالشركة في حقل جالو والفارغ قاموا بتركيب منظومة PLC مبسطة وبعد إجراء اختبارات السلامة.

وأشارت الواحة للنفط إلى تشغيل محطة الفارغ في البداية بقدرة إنتاجية 60 مليون قدم مكعب من الغاز لمدة ثلاثة أيام.

وأضافت الشركة أنه بعد ضمان العمل بشكل جيد جرى رفع الإنتاج إلى 90 مليون قدم مكعب من الغاز وحوالي 6000 برميل من المكثفات

كما أشارت شركة الواحة للنفط إلى تشغيل وحدة التبريد وذلك بأيدي المرابطين بالحقل.

وأكدت الشركة أن العمل في محطة الفارغ يسير بشكل جيد.

وأوضحت الشركة أن حقل الفارغ أكبر مشروع على مستوى قطاع النفط يتم تنفيذه منذ العام 2011.

ولفتت شركة الواحة للنفط أن هناك مفاوضات شاقة في إنجاز المرحلة الثانية من مشروع تطوير الحقل.

مشيرة الشركة لتوقف العمل بالحقل أكثر من مرة بسبب الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد وعزوف الشركات الأجنبية عن المجيء إلى ليبيا.

الواحة للنفط أكدت ضرورة تزويد محطة السرير لتوليد الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي المنتج من حقل الفارغ برغم أن محطة الكهرباء تبعد بنحو 97 كيلومترًا.

