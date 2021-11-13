خليفة الدغاري : اجتماع باريس أوضح إنقسام المجتمعين

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أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري في تصريحات رصدتها أخبار ليبيا 24 إن بيان اجتماع باريس أوضح عدم توافق المجتمعين وانقسامهم.

وأوضح الدغاري أن هناك من يدعو للانتخابات في 24 ديسمبر كماهي ومن يؤكد على ضرورة التوافق.

وأشار الدغاري إلى أن التوافق يجب أن يتم بين عقيلة صالح ومجلس الدولة لا النواب.

ونوه الدغاري إلى أن الدعوة لعقد جلسة متاح في اي وقت.

ولفت أن وفق اللائحة الداخلية لمجلس يحق لعشرة نواب المطالبة بتعديل أو اصدار أي قانون.

ولفت خليفة الدغاري أن إصدار القوانين فى البرلمان يشوبه خلل قانوني.

مؤكدا أن ثمة قوانين تصدر بدون تصويت وآخرى تصدر بعدد قليل من النواب.

وأكد الدغاري أن عقد جلسة لتعديل القوانين أفضل من أن تكون عرضة للطعون التي بدأت من الآن وإن لم يتم البت فيها من الدائرة الدستورية.

ونوه الدغاري أن الفرصة متاحة للنواب لإعادة النظر في هذه القوانين.

مؤكدا أنه افضل من الرجوع الى الدائرة الأولى من الانقسام والحرب والتهجير والمقابر الجماعية.

البيان الختامي

ووجه المؤتمر خلال بيانه الختامي الجمعة، رسائل قوية إلى أطراف الأزمة الليبية، معلنا دعم إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام.

وقال البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية في طرابلس – واطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – إن “على جميع الجهات الفاعلة الليبية أن تلتزم صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021”

وأكد البيان دعم جهود المفوضية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية وإعلان النتائج النهائية للانتخابات في وقت واحد.