خفر السواحل الليبي ينقذ 61 مهاجرا غير شرعيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت قوات حرس السواحل الليبية، عن إنقاذ 61 مهاجرا غير شرعيا، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على قارب مطاطي.

وقال جهاز حرس السواحل، في بيانه الصادر “فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق “صبراتة” بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى “عين المكان”، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه”.

وأضاف البيان، أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا، إلي جهاز مكافحة الهجرة .

ولفت البيان إلى أن جهاز المكافحة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم .

وأكد الجهاز في بيانه أن هذه العملية تمت في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية.

واختتم الجهاز أنه سيقدم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.