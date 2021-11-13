خفر السواحل الليبي ينقذ 61 مهاجرا غير شرعيا
أخبار ليبيا 24
أعلنت قوات حرس السواحل الليبية، عن إنقاذ 61 مهاجرا غير شرعيا، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على قارب مطاطي.
وقال جهاز حرس السواحل، في بيانه الصادر “فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق “صبراتة” بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى “عين المكان”، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه”.
وأضاف البيان، أنه تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا، إلي جهاز مكافحة الهجرة .
ولفت البيان إلى أن جهاز المكافحة سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم .
وأكد الجهاز في بيانه أن هذه العملية تمت في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية.
واختتم الجهاز أنه سيقدم خدمات البحث والإنقاذ في منطقة المسؤولية الليبية وإنقاذ حياة المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.