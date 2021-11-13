حقيقة تحرك أرتال من مصراتة نحو طرابلس

أخبار ليبيا 24

كشف القيادي في الميليشيات الإجرامية المعروفة باسم “بركان الغضب”، الطاهر بن غربية، حقيقة تحرك ميليشيات من مصراتة نحو طرابلس.

ونفي بن غربية الأنباء التي تناقلتها بعض المواقع الإخبارية والصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .

وأكد عدم تحرك أي رتل من مصراتة نحو العاصمة طرابلس، مكذبًا حقيقة تلك الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي .

وعبر حسابه بموقع التواصل “فيسبوك”، كتب القيادي : “خروج أرتال من مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس.. خبر كاذب..احذروا الأخبار الكاذبة”.

العد التنازلي

وبدأت الأوضاع الأمنية في غرب ليبيا تسوء شيئاً فشيئاً، مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية والتشريعية في ديسمبر .

واعتبر محللون هذا مؤشراً على عدم استعداد البلاد لتنظيم هذا الحدث الكبير، قبل حل الإشكال الأمني عبر توحيد الجيش .

غليان في العاصمة

وعلى الرغم من ذلك، يواصل المجتمع الدولي ضغطه على السلطات الليبية لفتح صناديق الاقتراع في الموعد المحدد في الاتفاق السياسي .

هذا التناقض الواضح بين القدرات الحقيقية للسلطة الليبية للخروج بالبلاد من المرحلة الانتقالية الحالية، والضغط الدولي عليها وتحميلها أكثر مما تستطيع، دفع كثيراً من المراقبين للتحذير من انزلاقها إلى هاوية حرجة، إذا تطورت الخلافات السياسية والجهوية والعسكرية إلى صدام مسلح جديد، بين كل هذه المكونات أو بعضها.

وشهدت طرابلس، الفترة الماضية تطورات جديدة وخطيرة ضمن مسلسل الانفلات الأمني ونزاعات الكتائب المسلحة هناك.