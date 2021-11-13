جيمس كليفرلي: يجب الاتفاق على مجموعة نهائية من القوانين الانتخابية في ليبيا

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أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفرلي في مؤتمر باريس إنه يجب على المؤسسات الليبية التعاون والتسوية على الفور من أجل الاتفاق على مجموعة نهائية من القوانين الانتخابية.

وأوضح جيمس كليفرلي أن المرحلة محورية في العملية السياسية في ليبيا، ويجب على الليبيين والمجتمع الدولي الآن العمل معًا عبر المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية لتعزيز سيادة ليبيا.

وأشار لوجوب إتحاد الليبيين حول إطار عمل لانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر .

وتابع كليفرلي أن الهيئات الفنية كمفوضية الانتخابات لا تستطيع وحدها تأمين انتخابات ناجحة.

إلى ذلك نوه كليفرلي أنه يجب على المرشحين المشاركين في الانتخابات أن يتصرفوا بحسن نية قبل الانتخابات وحتى أثناءها وبعدها.

ولفت كليفرلي إلى أنه يجب الموافقة على تنحية الخلافات الحزبية جانبًا وقبول النتائج.

وأكد كليفرلي أن المجتمع الدولي لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقوضون هذه العملية.

ورحب كليفرلي بخطة عمل اللجنة العسكرية الشاملة لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشار إلى سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة دون تأخير.

ورحب كليفرلي بنشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة لدعم بعثة مراقبة وقف إطلاق النار الليبية.

ونوه إلى أن عمل البعثة الآن سيركز على المراقبة والتحقق من وجود وانسحاب تلك القوات الأجنبية والمرتزقة.

تأكيدات رئيس المجلس الرئاسي

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي قد قال بالمؤتمر الصحفي في ختام مؤتمر باريس أن مخرجات المؤتمر ملبية لتطلعات الشعب الليبي.

المنفي أوضح أن التطلعات تتمثل في إجراء انتخابات متزامنة برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر مع ضرورة أن تحل النقاط الخلافية.

وأشار محمد المنفي إلى أن خروج 300 من المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يعد بداية لتنفيذ توصيات اللجنة العسكرية .

ونوه إلى أن المؤتمر يأتي في وقت يتطلع فيه الليبيون لتقرير مصيرهم ومستقبلهم نحو تحول ديمقراطي في البلاد.