جراد البحر الأزرق بنسبة واحد من 100 مليون

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تمكن صياد من ولاية مين الأمريكية من اصطياد جرادة بحر نادرة من نوع يعرف بـ”جراد البحر الأزرق“.

وقال الصياد بيل كوبرسميث الذي اصطاد الجراد قبالة مدينة بورتلان في مياه خليج كاسكو أنه يأمل من ذوي الاختصاص بالحفاظ عليه.

وأطلق سميث اسم “هاتي” على الجرادة تيمنا بحفيدته ويقوم بإجراء اتصالات مع خبراء وأحواض أسماك ليجد موطنا له

وحول مدى ندرة هذا النوع من الجراد والقدرة على اصطياده فهي بنسبة واحد من بين 100 مليون.

ويتميز هذا الجراد بلونه الأرجواني المرقط باللون الأزرق

الكركدن لاري

وكانت حانة «هير أون ذا هيل» قد تمكنت من توفير بيتاً مستداماً إلى جراد البحر (الكركند) «لاري» في مركز الأحياء المائية في مانشستر

وذلك قبل رفعه من قائمة المأكولات البحرية في المطاعم، حسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وتم اكتشاف جراد البحر الأزرق النادر ضمن قائمة طلبات المأكولات البحرية بالحانة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما كان نفس الكركند النادر جزءاً من قائمة توصيل طلبات المأكولات البحرية في بلدة روتشديل قبل أن يجري إنقاذه.

وتتلقى حانة «هير أون ذا هيل» في مدينة ليتلبورو، شحنتها الغذائية البحرية المنتظمة من أسكوتلندا،

غير أن رئيس الطهاة، أوستن هوبلي، قد أصيب بصدمة عند رؤية جراد البحر الأزرق كامل النمو ضمن قائمة الطلبات.

ولم يستطع هوبلي أن يطهو الكركند وسعى إلى إيجاد منزل جديد له ولقبه باسم لاري وفق ما أوردته صحيفة مانشستر إيفنينغ نيوز المحلية

وبعد أن تأكدت من ندرة الكركند الأزرق، لم أستطع أن أضعه على قائمة الطعام في الحانة.

واكتشف أن طفرة اللون التي تسببت في ندرة الكركند «لاري» كانت حالة استثنائية تظهر نحو واحد كل 200 مليون مرة.

وبعد مشاركة القصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اقترح أن يحاول السيد هوبلي أن يجرب مركز مانشستر للحياة البحرية. بعد استدعاء مدير المركز، تم إرسال خبير بحري إلى الحانة المذكورة لإحضار الكركند «لاري» إلى منزله الجديد.

وقالت الحانة على الفيسبوك لقد قررنا أن لاري لا ينبغي أن يكون الكركند الوحيد الذي تم إنقاذه بسبب معطفه الأزرق الرائع.

ووعدت أن الطهاة سوف يقومون بإعادة كتابة القائمة بالكامل حتى لا يصاب المزيد من الكركند بأذى.