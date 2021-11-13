تسلم طلب واحد للانتخابات الرئاسية الليبية حتى الآن

أخبار ليبيا24

مرّ نحو أسبوع على إعلان المفوضية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. إلا أنه بحسب آخر إحصاء؛ فإن المفوضية تسلمت طلبا واحدا للانتخابات الرئاسية الليبية حتى الآن.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم السبت، تسلمها طلب ترشح واحد لانتخابات رئيس الدولة، تم تسجيله بمكتب الإدارة الانتخابية بالعاصمة طرابلس.

وذكرت المفوضية في تقريرها اليومي التراكمي لعملية تسجيل المرشحين، أن عدد من تقدموا بطلبات للانتخابات البرلمانية في كل الدوائر الانتخابية بلغ 415 مرشحا ومرشحة.

وتستمر عمليات تسليم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق الجدول الزمني المعد من مفوضية الانتخابات حتى 22 نوفمبر الجاري. في حين ستتواصل طلبات المرشحين للانتخابات النيابية حتى السابع من ديسمبر المقبل.

وفتح باب الترشح للانتخابات يوم 08 نوفمبر الجاري. وقد أعلن رئيس المفوضية، عماد السائح، أن قبول طلبات الترشيح للانتخاب الرئاسية سيكون لغاية 22 نوفمبر الجاري. وسيقتصر ذلك على فروع المفوضية الثلاث بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.

شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

ويشترط للترشح للرئاسة، أن يكون المترشح مسلما ومن أبوين مسلمين، كما أنه يجب عليه إثبات عدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وكذلك الأمر بالنسبة لوالديه وزوجته.

كما يشترط للترشح، ألا يكون صادرا بحق المرشح حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وأن يقدم إقرارا بذلك مرفقا بشهادة الحالة الجنائية.

ولا يحق الترشح لمن صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي من قبل. كما أن على المترشح أن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل البلاد وخارجها، وهو الأمر ذاته لزوجته وأولاده القصّر.

ومن الشروط الواجب توفرها أيضًا في المترشح، ألا يقل عمره عن 35 عاماً عند ترشحه. ولا يحق الترشح لموظفي المفوضية أو أعضاء لجانها الانتخابية أو أعضاء لجان الاقتراع.

كما أنه يشترط على المترشح أن يُزكى من قبل 5000 ناخب مسجلين بسجل الناخبين، وأن يودع بحساب المفوضية مبلغ 10 آلاف دينار ليبي.

وفي حال كان المترشح يشغل وظيفة قيادية عامة، ينبغي عليه التوقف رسميا عن ممارسة عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق.

وعلى المترشح أن يكون لائقا صحيا، ويقدم تقريرا صحيا معتمدا بذلك. كما عليه أن يوكل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.

ويجب أن يكون المترشح حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل، أو ما يعادله من جامعة معتمدة، إضافة إلى تمتعه بكامل حقوقه المدنية.