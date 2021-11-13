آمال بوقعيقيص: مؤتمر باريس دعى لوضع دستور متوافق

أخبارليبيا24_متابعات

قالت عضو الحوار السياسي آمال بوقعيقيص على حسابها بالفيسبوك إن البيان الختامي لباريس دعى البرلمان الجديد لوضع دستور متوافق عليه للبلاد.

ووجهت تحياتها لزملائها ووصفتهم بالقلائل في اللجنة القانونية لملتقى الـ 75.

وأكدت وقوفهم سداً منيعاً ضد فرض مسودة الدستور الحالية على الليبيين ومحاولة الذهاب إلى الاستفتاء أولاً قبل الانتخابات .

ولفتت بوقعيقيص أن المعركة كانت شرسة أستخدم فيها الخصوم كل الأساليب حتى غير الشريفة.

ولفتت إلى وضوح نوايا الخصوم وأن المجتمع الدولي أقر بهزيمتهم.

وتابعت: لقد صبرنا ولم نفرط في الأمانة هنيئاً لي ولكم وأجرنا عند الله محفوظ فهو الذي لا يضيع عنده العمل الصالح.



عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي قالت أيضا الجمعة عبر صفتحها بالفيسبوك إن مؤتمر باريس تمثل في دعم المفوضية العليا للانتخابات

واوضحت لنقي أن البيان تضمن تحذير المعرقلين ودعم خطة اللجنة العسكرية 5+5 من أجل ليبيا موحدة وذات سيادة.

لنقي أشارت إلى أن المؤتمر شكر السلطات الليبية الانتقالية على التقدم نحو انتخابات والتي يستمر عملها حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

ونوهت لنقي أن الأصول الليبية المجمدة في الخارج لن تمس إلا بوجود سلطة ليبية منتخبة ذات شرعية ومصداقية وشفافية.

وتابعت لنقي أن الأموال بموجب قرار مجلس الأمن 1970 سيتم استعمالها في تنمية واستقرار ليبيا وليس نهبها

البيان الختامي

وجه مؤتمر باريس حول ليبيا، خلال بيانه الختامي مساء الجمعة، رسائل قوية إلى أطراف الأزمة الليبية، معلنا دعم إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام.

وقال البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية في طرابلس – واطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – إن “على جميع الجهات الفاعلة الليبية أن تلتزم صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021”.

دعم المفوضية

وأكد البيان دعم جهود المفوضية الرامية إلى وضع الأسس لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية.

ونوه على تتكللها بالنجاح في 24 ديسمبر 2021 ، بما في ذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد”.

وأضاف أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية.

إلى ذلك أكد خضوع المعرقلين للمساءلة وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.