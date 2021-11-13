القبض على مُرتكب جرائم السطو المُسلح بعين زارة

أخبار ليبيا 24

أفاد قسم مرور عين زارة، بإلقاء القبض على شخص يُلقب بـ “الشامخ”، والمتهم بارتكاب عدة جرائم سطو مسلح في طرابلس .

وذكرت مديرية أمن طرابلس في بيان لها، فقد كانت بداية الواقعة من خلال ضبط الدورية سيارة مبلغ عن سرقتها .

وأضاف البيان، أنه اتضح أن قائد السيارة، هو «الشامخ»، المطلوب على ذمة عدة قضايا.

حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية معه، وأُحيل إلى مركز شرطة الهضبة من حيث الاختصاص .

وكان مركز شرطة غوط الشعال قد تمكن الأيام الماضية من القبض على عصابة تحترف النصب على المواطنين في التعاملات المالية.

وأوضحت أمن طرابلس، في بيان، أن عشرات المواطنين قدموا شكاوى ضد شركة للمعاملات المالية قامت بالنصب عليهم؛ “شركة وهمية”.

وأضافت أن العصابة قامت بإشهار نشاطها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بدأت باستلام مئات بطاقات الفيزا مشحونة بآلاف الدولارات لسحبها.

ثم سحبت الدولارت وتصرفت فيها وأغلقت مقر شركتها الوهمية .