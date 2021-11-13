طبرق.. العثور على قلادة “النبالة البريطانية” ترجع للحرب العالمية الثانية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قام مواطن من مدينة طبرق بتسليم جمعية طبرق للتراث والدراسات التاريخية، قلادة النبالة البريطانية ترجع إلى الحرب العالمية الثانية.

وتصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال، عمر الهنيد، رئيس الجمعية أن المواطن وجد القطة في منطقة باب الزيتون شرقي طبرق.

وأشار الهنيد إلى أن القلادة تمنحها ملكة بريطانيا للضباط الإنجليز المشاركين في الحرب العالمية الثانية التي كانت طبرق مسرحاً لها بين المحور والحلفاء.

وقال الهنيد، “إن الشعارات التي نقشت على القلادة كانت تستعملها الملكة في كل مكان في المملكة وهي عدد من الفهود”.

وأوضح الهنيد أن مدينة طبرق وضواحيها ما زلت بكر وبها الكثير من الآثار ومخلفات الحرب التي لم تكتشف حتى الآن.

وكانت طبرق مسرحا للحرب التي دارت رحاها بين رومل ومنتوقمري، وبها أربعة مقابر من الحرب العالمية الثانية.

وهي المقبرة الفرنسية والألمانية والكومنولث وجسر الفرسان.

وتعرضت طبرق خلال الحرب العالمية الثانية إلى ألف غارة وظلت محاصرة من الألمان لمدة 8 أشهر.

وشارك في الحرب العالمية الثانية على أرض طبرق أكثر من 20 ألف جندي من جميع الجنسيات وأغلبهم دفن فيها.