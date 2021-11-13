الرئيس الفرنسي: وقف إطلاق النار في ليبيا لا يعني السلام

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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة في المؤتمر الصحفي الختامي لمؤتمر باريس إن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يعني السلام.

وأوضح ماكرون أن الحضور بالمؤتمربالمؤتمر يعكس الرغبة في المضي قدمًا لحل الأزمة الليبية وإظهار وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا.

ماكرون أشار إلى أنه يجب البناء على وقف إطلاق النار للوصول لسلام دائما في ليبيا.

وأضاف،أن المؤتمر عمل على جانبين أساسيين أولهما دعم الانتخابات والتأكيد على ضرورة انعقادهها

ونوه إلى أن الجانب الثاني يتمثل في التأكيد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أيضا عدد من الرسالة للشعب الليبي، في ضوء مشاركته في قمة باريس الدولية حول ليبيا.

وأكد السيسي خلال لقاؤه مع نظيره الفرنسي على ضرورة تسوية الأزمة في ليبيا.

وخلال اللقاء تم التوافق على عدة نقاط وفق ما ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .

وقال راضي إنه تم الاتفاق على الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا .

وأفاد بضرورة الوصول نحو حل شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وانعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021

وأكد الطرفين على ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا .

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسي لباريس، مشيداً بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات.

البيان الختامي

ووجه المؤتمر خلال بيانه الختامي الجمعة، رسائل قوية إلى أطراف الأزمة الليبية، معلنا دعم إجراء الانتخابات في موعدها نهاية العام.

وقال البيان الختامي الذي نشرته السفارة الفرنسية في طرابلس – واطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – إن “على جميع الجهات الفاعلة الليبية أن تلتزم صراحةً بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرّة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021”

وأكد البيان على الدعم التام لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بما في ذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد”.