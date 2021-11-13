بفوزه على الأوروغواي.. التانغو يتقدم نحو مونديال قطر 2022

13 نوفمبر، 2021 3:16 م
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مونديال قطر 2022
ميسي وسواريز

أخبار ليبيا 24

خطف منتخب  الأرجنتين فوزا هاما وصعبا على مضيفه الأوروغواي بهدف دون رد، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022.

وسجل  هدف التانغو الوحيد نجم باريس سان جيرمان،  دي ماريا، في الدقيقة السابعة.

ليعزز آمال راقصي التانغو في التأهل إلى المونديال.

يذكر أن الانتصار عزز  رصيد منتخب الأرجنتين في الترتيب  الثاني بالتصفيات برصيد 28 نقطة، خلف البرازيل صاحبة الصدارة .

ويتأهل من تصفيات أمريكا الجنوبية، المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة الأولى مباشرة إلى كأس العالم.

بينما يدخل صاحب المركز الخامس في الملحق العالمي.

13 نوفمبر، 2021 3:16 م
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