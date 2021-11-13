ألمانيا تسلم مركز طبرق الطبي مختبرا متنقلا لفحص كورونا

أخبار ليبيا 24 – خاص

وفرت دولة ألمانيا، مختبرًا متنقلاً لفحص فيروس كورونا لمركز طبرق الطبي، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية مكتب ليبيا.

جاء ذلك خلال زيارة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت لمدينة طبرق.

والتقى السفير الألماني بفرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري وأعضاء المجلس ووكيل ديوان البلدية ومدير مركز طبرق الطبي .

وتم افتتاح المختبر المتنقل الذي تم تركيبه مؤخراً، وتم بناء المختبر الذي يعمل بكامل طاقته في حاوية موجودة داخل المركز الطبي.

ويقدم المختبر الجديد بشكل أساسي اختبار “بي.سي.آر” لفيروس كورونا، بالتالي سيزيد من قدرات المختبرات في طبرق .

ويمكن استخدام المختبر في مجموعة من التحاليل الفيروسية والبكتيرية والتشخيصية المختلفة، وهو يفي بالمعايير الدولية، ويمكن التعامل مع العوامل المعدية بأمان.

ويعتبر المختبر المتنقل تحت مظلة المختبرات الوطنية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض (NCDC) وسيديره مركز طبرق الطبي، وقد تم قبل الافتتاح تدريب فنيي المختبرات من المستشفى من قبل الهيئة الطبية الدولية على المختبرات المعملية في سياق كوفيد-19 .