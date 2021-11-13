أحمد أبوالغيط : مؤتمر باريس نقطة حاسمة في الصالح الليبي

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط خلال كلمته بمؤتمر باريس أن المؤتمر نقطة حاسمة لخلق زخم إيجابي يصب في الصالح الليبي.

وأوضح أن المؤتمر أعاد تقييم الوضع لا سيما أنه كان في أعقاب مؤتمر دعم الاستقرار الذي عقد بـ21 أكتوبر الماضي.

وأشار أبوالغيط إلى أنه أتاح فرصة الاطلاع على حقيقة الأوضاع والاستماع إلى وجهات نظر أصحاب الشأن أنفسهم.

أبو الغيط تابع أن تطورات الشأن الليبي تدعو إلى التفاؤل المفعم بالرجاء.

ونوه إلى أن الوضع في ليبيا يشوبه قدر من القلق فالتفاؤل مبعثه ما تحقق من حالة استقرار .

تأجيل الانتخابات

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبةعبدالحميد الدبيبة الجمعة في كلمته أمام مؤتمر باريس ضرورة العمل على حث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص» بين جميع الليبيين.

وشدد الدبيبةالدبيبة في كلمته على ضرورة المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا

وأشار لضرورة أن تتم مراقبتها و التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن.

الدبيبة شدد على ضرورة أن يتم وضع الضمانات الحقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية.

ونوه كذلك إلى ضرورة وضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء».

وأضاف أن هذه الجهود شهدت محطات ومخرجات مهمة مثل مؤتمر برلين الأول والثاني وقرارات مجلس الامن المعنية بالخصوص.

الدبيبة أشار إلى أن مؤتمر دعم الاستقرار في أكتوبر الماضي وأنه يعد نقطة فاصلة وقد ساهم في وضع حجر الأساس لمؤتمر باريس.

وأكد الدبيبة خلال المؤتمر على عدة نقاط هامة لافتا أن من شأنها أن تضمن إجراء انتخابات في ظروف مناسبة وجيدة.

رئيس المجلس الرئاسي