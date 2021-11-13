آبل تُجبر مستخدميها على عدم إصلاح الأعطال خارج توكيلاتها

13 نوفمبر، 2021 6:41 م
7
هاتف آيفون 13 الجديد
هاتف آيفون 13 الجديد

أخبار ليبيا 24

أثارت شركة الهواتف العالمية الشهيرة “آبل” جدلا كبيرا، وذلك بعدما تعرض مستخدمو هاتف آيفون 13 الجديد لمشكلات في استخدام الجهاز.

وتعرض نظام بصمة الوجه بهاتف آيفون 13 للعطل بعد استبدال شاشات هواتفهم التالفة.

وشهدت الأيام الأخيرة، نشر خبراء في ورش الصيانة المختصة مقاطع فيديو، تم خلالها اختبار فك وتركيب شاشة الهاتف الجديد.

حيث تم ملاحظة أن آبل لن تسمح بصيانة شاشة الهاتف في أي مكان خارج توكيلاتها الرسمية للصيانة.

وذكر موقع “ذا فيرج”، أن شركة أبل اتخذت قرارا بالتراجع عن هذا القرار، للحد من إصلاحات شاشة iPhone 13 .

وأشار الموقع إلى أنه بسبب رد الفعل الغاضب من المستخدمين، فإن آبل تخطط لطرح تحديث للبرنامج “لا يتطلب من المستخدم نقل المتحكم الدقيق للحفاظ على Face ID يعمل بعد تبديل الشاشة”.

13 نوفمبر، 2021 6:41 م
7

مقالات ذات صلة

لماذا أخفى اليوتيوب ميزة عدم الإعجاب؟

11 نوفمبر، 2021 11:44 ص

الأشعة السينية تكنولوجيا جديدة فالمركبات ذاتية القيادة

7 نوفمبر، 2021 5:23 م

ماذا توقع بيل جيتس للعالم في المستقبل القريب؟

6 نوفمبر، 2021 12:42 م
أخبار ليبيا 24

خاصية جديدة توفرها غوغل بشأن صور القاصرين تعرف عليها

28 أكتوبر، 2021 11:08 م
زر الذهاب إلى الأعلى