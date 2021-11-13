آبل تُجبر مستخدميها على عدم إصلاح الأعطال خارج توكيلاتها

أخبار ليبيا 24

أثارت شركة الهواتف العالمية الشهيرة “آبل” جدلا كبيرا، وذلك بعدما تعرض مستخدمو هاتف آيفون 13 الجديد لمشكلات في استخدام الجهاز.

وتعرض نظام بصمة الوجه بهاتف آيفون 13 للعطل بعد استبدال شاشات هواتفهم التالفة.

وشهدت الأيام الأخيرة، نشر خبراء في ورش الصيانة المختصة مقاطع فيديو، تم خلالها اختبار فك وتركيب شاشة الهاتف الجديد.

حيث تم ملاحظة أن آبل لن تسمح بصيانة شاشة الهاتف في أي مكان خارج توكيلاتها الرسمية للصيانة.

وذكر موقع “ذا فيرج”، أن شركة أبل اتخذت قرارا بالتراجع عن هذا القرار، للحد من إصلاحات شاشة iPhone 13 .

وأشار الموقع إلى أنه بسبب رد الفعل الغاضب من المستخدمين، فإن آبل تخطط لطرح تحديث للبرنامج “لا يتطلب من المستخدم نقل المتحكم الدقيق للحفاظ على Face ID يعمل بعد تبديل الشاشة”.