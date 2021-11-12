موافقة مبدئية من الجانب التونسي بخصوص دخول سيارات الإسعاف الليبية 

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير مختار المنصوري. إنهم تحصلوا على موافقة مبدئية من تونس على دخول سيارات الإسعاف.

وأوضح المنصوري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الجمعة. إنه وصل منذ قليل الى ليبيا قادماً من تونس رفقة وفداً في مهمة عمل.

وأفاد أنهم طلبوا من وزارة الصحة التونسية تخفيف القيود المفروضة على الليبيين والتي باتت ترهق كاهل المواطن، خصوصاً الحالات المرضية.

وأضاف أن وزارة الصحة التونسية أبدت موافقتها علو دخول سيارات الإسعاف الليبية إلى أراضيها، شريطة الاتفاق مع المصحة المتجه لها المريض، وبتسهيل وزارة الصحة باستثناء الحالات الحرجة.

وأشار المنصوري إلى أنهم ينتظرون تفعيل الإجراء ربما يوم غداً السبت، وسيباشرون الإجراءات لتخفيف المعاناة على المواطن.

وأكد أن الحالات التي تدخل تونس للعلاج في سيارات الإسعاف هي العاجزة عن الحركة غالباً، وقرار منع سيارات الإسعاف ليس من مصلحة المريض.

وشددت تونس الإجراءات الاحترازية على المعابر الحدودية واشترطت عدم دخول سيارات الإسعاف إلى أراضيها، وفي حال دخول المرضى والمصابين طلبت نقلهم في سيارات إسعاف تونسية بالمنفذ الحدودي والتي تنقلهم إلى مستشفياتها.