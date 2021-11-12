ماكرون يلتقي الدبيبة والمنفي فور وصلهما لقصر الإليزيه

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الجمعة، فور وصلها لقصر الإليزيه.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة قد أعلن وصول رئيس الحكومة، قبل قليل إلى قصر الإليزيه مقر انعقاد مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة وصل رفقة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

يذكر أن الدبيبة التقى صباح اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.

وتطرق اللقاء لتنسيق الموقف بين البلدين في المؤتمر المنعقد اليوم، ومناقشة القضايا الثنائية في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة البديلة.

ووصلت الوفود المشاركة في المؤتمر إلى قصر الإليزيه، ليبدأ المؤتمر بمشاركة قادة نحو ثلاثين دولة .

إضافة لمشاركة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ونائبة الرئيس الأميركي، والرئيس المصري، ووزير الخارجية الروسي.

وسيلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، كلمة عبر الفيديو، وسيحضر المؤتمر مسؤولون من معظم الدول الأطراف في الأزمة الليبية .

ويستهدف المؤتمر «توفير الدعم الدولي لاستمرار الانتقال السياسي الجاري في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها» المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وفق بيان للإليزيه نقلته وكالة «فرانس برس».