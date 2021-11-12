رويترز: مؤتمر باريس يلوح بمعاقبة مُعرقلي الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

جاء في مسودة نتائج مؤتمر باريس بشأن ليبيا، اليوم الجمعة، أن من يحاولون عرقلة الانتخابات الليبية سيحاسبون وقد يواجهون عقوبات من الأمم المتحدة.

وحثت المسودة، التي قالت رويترز أنها أطلعت عليها، كافة الأطراف على الالتزام بجدول زمني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في ديسمبر.

ودعت المسودة أيضا إلى تنفيذ خطة قائمة لسحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا دون تأخير.

وتستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا.

ويناقش المؤتمر آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.

ودعيت 30 دولة ومنظمة للمؤتمر، بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث أنه أصبح أوسع من سابقه الذي عقد في برلين، بحسب مصدر رئاسي فرنسي.