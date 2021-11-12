ليبيا تخسر أمام الغابون وتفقد آمال التأهل للدور المقبل لتصفيات المونديال 

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خسر المنتخب الليبي لكرة اليوم الجمعة أمام مضيفه الغابوني 1-0 في الجولة ماقبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال 2022.

وجاء هدف الغابون الوحيد من ضربة جزاء نفذها اوباميانغ في الدقيقة 53 بعد احتساب حكم المباراة لمسة يد عى المدافع سند الورفلي.

وجاء الشوط الأول دون المستوى ولم يشهد أي فرص. وأشرك مدرب ليبيا خافيير كلمنتي عدد من الأسماء لأول مرة على غرار معاذ اللافي وناجي دراه ومهند ايتو كما أقحم المهاجم أنس المصراتي في شوط المباراة الثان.

وجاءت فرص ليبيا محتشمة منها رأسية محمد زعبيه في الدقيقة 70 والتي جاءت بعيدة عن مرمى الغابون. وألغى حكم المباراة هدف للمنتخب الليبي في الدقيقة 79 بداعي اشتراك أنس المصراتي مع حارس مرمى الغابون.

وبهذه الخسارة باتت حظوظ منتخب ليبيا مستحيلة في بلوغ الدور المقبل للتصفيات. وسيواجه ضيفه الأنغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من تصفيات المونديال بملعب شهداء بنينا ببنغازي.