على هامش مؤتمر باريس.. توافق مصري فرنسي لدعم الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

أكدت الرئاسة المصرية توافق وجهات النظر مع الجانب الفرنسي بخصوص دعم المسار السياسي في ليبيا، والتمسك بإجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي.

وعقد اللقاء في باريس على هامش المؤتمر، وفق بيان الرئاسة المصرية.

وتوافقا الطرفان على ضرورة تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل اإارادة الحرة للشعب الليبي.

لتكون بداية صفحة جديدة للدولة الليبية عن طريق استعادة عمل المؤسسات والأمن والاستقرار وخروج القوات الأجنبية من البلاد.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين.

وذلك من أجل مواجهة الارهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى بما يُهدّد الأمن الإقليمي بأسره، خاصةً في منطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقي.