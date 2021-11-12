صورة تذكارية للمشاركين بمؤتمر باريس بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

حرص زعماء العالم على التقاط صورة تذكارية وذلك قبيل انطلاق المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس .

المؤتمر دعت إليه فرنسا بمشاركة الأمم المتحدة، وبرئاسة ثلاثية تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وتستضيف باريس، اليوم، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا لمناقشة آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، بالإضافة إلى ملف إخراج المرتزقة.

ويركز المؤتمر، الذي يعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي.

واستقبل الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الجمعة، فور وصلها لقصر الإليزيه.

وكان المكتب الإعلامي للحكومة قد أعلن وصول رئيس الحكومة، قبل قليل إلى قصر الإليزيه مقر انعقاد مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الدبيبة وصل رفقة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

يذكر أن الدبيبة التقى صباح اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.

وتطرق اللقاء لتنسيق الموقف بين البلدين في المؤتمر المنعقد اليوم، ومناقشة القضايا الثنائية في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة البديلة.