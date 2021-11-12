رسالة حزب ليبيا للجميع للمشاركين في مؤتمر باريس

أخبار ليبيا24

استنكر حزب ليبيا للجميع بشدة تصريحات بعض الأطراف المعرقلة والرافضة للانتخابات والمسار الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة.

وأكد الحزب، في بيان، على حتمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد مسبقًا.

وشدد على أنه لا يمكن التفريط في هذا الاستحقاق، مؤكدًا أنه الضامن الوحيد لعدم الرجوع إلى الصراع المسلح والانقسام الذي عانت منه ليبيا لعدة سنوات.

التأكيد على إجراء الانتخابات

وقال الحزب، إنه سوف يستخدم كل السُبل القانونية والسلمية في سبيل إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده يوم 24 ديسمبر القادم، عن طريق الاعتصامات والمظاهرات الشعبية والعصيان المدني، بالتعاون مع كل القوى الوطنية من الأحزاب والكيانات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الذين يؤمنون بالدولة المدنية الديمقراطية.

وناشد الحزب المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن الدولي باتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لضمان انعقاد الانتخابات في موعدها.

وطالب بمعاقبة كل من يعرقل أو يحاول عرقلة خارطة الطريق، لاسيما خروج القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب، وإجراء الانتخابات.

رسالة إلى مؤتمر باريس حول ليبيا

كما طالب، حزب ليبيا للجميع، من الدول الصديقة والشقيقة المشاركة في مؤتمر باريس بشأن ليبيا، الذي سوف يعقد اليوم الجمعة، التأكيد على حتمية إجراء الانتخابات في موعدها، ووضع آليات وإجراءات ناجعة لمعاقبة معرقلي الاستحقاق الانتخابي، ورحيل القوات الأجنبية والمرتزقة عن البلاد.

وأكد الحزب، على دور المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الايجابي والوطني. ودعا الحكومة المؤقتة بحمايتها، خاصة بعد التهديدات التي تعرضت لها، وبتقديم الدعم اللازم لضمان عملها بشكل حيادي وشفاف.

كما دعا الحزب، الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لتقديم الدعم الفني والتقني واللوجستي المطلوب للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.