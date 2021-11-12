رسائل السيسي بشأن ليبيا في مؤتمر باريس

أخبار ليبيا 24

وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عدد من الرسالة للشعب الليبي، في ضوء مشاركته في قمة باريس الدولية حول ليبيا.

وأكد السيسي خلال لقاؤه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة تسوية الأزمة في ليبيا.

وخلال اللقاء تم التوافق على عدة نقاط وفق ما ذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية .

وقال راضي إنه تم الاتفاق على الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا .

وأفاد بضرورة الوصول نحو حل شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وانعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021

وأكد الطرفين على ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، واستعادة الأمن والاستقرار في ليبيا .

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، جلسة مباحثات في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسي لباريس، مشيداً بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات.