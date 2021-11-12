توريد معدات لإنهاء أزمة الكهرباء في تاورغاء

أخبار ليبيا24

أكد، المجلس المحلي تاورغاء، على عودة الكهرباء إلى المدينة بعد انقطاع استمر لنحو 15 يومًا.

وفي، إطار العمل على تحسين جودة التيار الكهرباء، قامت المؤسسة الوطنية للنفط، بتوريد مواد تشغيل إلى الشركة المكلفة بإعادة توصيل الكهرباء لبعض الأحياء بتاورغاء.

وأعرب، عبدالرحمن الشكشاك، رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية للنفط، على هذا الدعم ولكل من ساهم في دعم الاستقرار بمدينة تاورغاء.

كما أعرب الشكشاك، عن شكره وتقديره لدائرة توزيع كهرباء تاورغاء، على كل المجهودات، التي تُبذل في سبيل إعادة توصيل التيار الكهربائي لكافة أحياء المدينة.

وأكد الشكشاك، بأنه سيتم العمل على توصيل التيار الكهربائي لحي “علام الحراتكة” وباقي الأحياء السكنية الأخرى، مطلع الأسبوع المقبل.