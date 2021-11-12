النايض: أتوقع الكثير من مؤتمر باريس ولايجوز للمشري أن يؤخر أو يعرقل انتخابات يريدها الشعب الليبي 

أخبارليبيا24

قال مرشح الانتخابات الرئاسية الليبية رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض أتوقع الكثير من منتخب باريس لأن التحضير له يجري منذ شهور ولأن فرنسا كان لها دور رائد حقيقة ومشكور في قرارات مجلس الأمن التي صدرت.

وتابع النايض – في لقاء مع قناة العربية – الحضور الأمريكي المميز للمؤتمر بنائبة الرئيس الأمريكي حضور مهم جدًا وفيه إشارة واضحة بأن الولايات المتحدة الأمريكية مصرة على تطبيق قرارات مجلس الأمن واحترام الإرادة ة الليبية احترام إرادة الشعب الليبي

واستطرد مرشح الرئاسة :”نحن أمام مرحلة تاريخية فيها تطابق بين الإرادة الدولية والإرادة الليبية الشعبية”.

وأكد النايض بالقول :”ملف ترشحي متكامل وهو على وشك التقديم، والتقديم لابد أن يكون بحضور شخصي خلال الأيام القليلة القادمة”.

الجنسية الكندية

وقال مرشح الرئاسة رئيس تكتل إحياء ليبيا :”بخصوص أنى أحمل الجنسية الكندية، صرحت في وقت سابق في 2016 بأني تنازلت عن الجنسية الكندية ولدي ما يثبت وسيقدم ذلك في أوانه ونحن ملتزمون بجميع شروط”.

خالد المشري

وحول تصريحات رئيس المجلس الأعلى خالد المشري فيما يتعلق بالانتخابات قال النايض :”العجيب أن رئيس المجلس الأعلى للدولة كان معنا في باريس في 2018 وعندما تقرر إجراء انتخابات ديسمبر 2018 كان موافقًا على الانتخابات الرئاسية”.

وتابع :”أنا لا أرى إلا اعتراض المشري على إجراء الانتخابات إذ تبين أن بيان عدد من النواب بخصوص تعديل قانون الانتخابات أنه مزور إضافة إلى أن بيان قياديين فيما يعرف بعملية بركان الغضب هو كذلك مزور”.

ويضيف النايض :”اللافت أن نص البيان متطابق ما يثبت أن كاتبه شخص واحد وأعتقد أن تصريحات المشري تدل على أنه هو هذا الشخص الواحد والذي يمثل طيف واحد في الساحة الليبية”.

وشدد على أنه لا يجوز أن يؤخر شخص واحد أو يعرقل انتخابات يريدها الشعب الليبي، هذا الشعب قال كلمته بصوت عالي في استبيانات الرأي التي اطلع عليها العالم وكذلك من خلال بيانات المجالس الاجتماعية.

وأشار إلى أنه تم تقديم أكثر من 12 بيان من المجالس الاجتماعية من كافة أنحاء ليبيا لمؤتمر باريس فلا يجوز أن يترك لشخص واحد أن يخرب الانتخابات.

وطالب مرشح الرئاسة بضرورة أن يتخذ مؤتمر باريس إجراءات بهذا الصدد، خصوصًا أن مجلس الأمن كان واضحًا في قراراته الأخيرة بأن معرقلي الانتخابات لم تترك لهم فرصة.

وقال النايض :”أعتقد أنه من المهم جدا أن يقوم مؤتمر باريس قولًا واضحًا في هذا الصدد لأنه لا يجوز أن يخرب شخص واحد هذه الانتخابات الليبية التي يتطلع إليها الكل منذ سنوات طويلة”.

وتابع :”على عكس المتوقع، هناك احتمال باندلاع مواجهات مسلحة إذا ما حاول أحدهم المماطلة أو التأجيل هذه المرة وأعتقد أن المجالس الاجتماعية في كافة المدن الليبية والتكتلات السياسية والأحزاب السياسية والجمعيات الشبابية والاتحادات النسائية كلها واضحة في مطالبتها بالانتخابات”.

تهديد المشري

وأضاف المرشح :”والمشري يهدد ويقول إن وراءه قوى، ويهدد بهذه القوى وهذه التهديدات هي تخريب مباشر للانتخابات وأعتقد أن التهديد الأكبر هو عدم إقامة الانتخابات أو المماطلة فيها لأن ذلك سيحدث خللًا كبيرًا في ليبيا أعتقد لن تحمد عقباه “.

وواصل حديثه :”أرى أنه لن يستطيع المشري وزملائه في طيف إيدولوجي معين من تأجيل الانتخابات وأشجعه على الدخول في هذه الانتخابات قد يختاره الشعب الليبي وسأقبل بالنتائج”.

وطالب النايض المشري وزملائه أن يحترموا الديمقراطية التي يتبجحون بها وأن يدخلوا المحك لماذا لا يدخل المشري للانتخابات ويواجه الآخرين وإذا اختاره الشعب الليبي نقبل جميعًا بهذه النتائج وعلى كل مرشح إقناع الشعب الليبي ببرنامجه الانتخابي.

وذكر :”نحن لدينا برنامج انتخابي باسم إحياء ليبيا فيه ليبيا متألقة فيها هيبة، بجمالها هانئة بأمنها وأمانها زاهرة باقتصادها سمحة بتسامحها ومصالحتها الوطنية نقية من الفساد والمرض والتلوث ومن هذه الشوائب التي خربت حياة الشعب الليبي مدة 10 سنوات”.

المرتزقة والمقاتلين الأجانب

بخصوص ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، يقول المرشح للرئاسة :”بداية ليس من الإنصاف قول إن هذا الملف لم يحل أنا أحيي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وهي متكونة من ضباط ليبيين من كافة أنحاء ليبية شرقًا وغربًا وجنوبًا استطاعوا ليس فقط أن يوقفوا إطلاق النار بل أن يؤسسوا أساسًا متينًا للحياة السياسية التي نعيشها اليوم لإمكانية الانتخابات”.

وتابع :”أعتقد أنه بالإمكان تطوير اللجنة العسكرية (5+5) لتوحيد الجيش الليبي وإعادة بناء الجيش الليبي بشكل موحد يحمي كافة التراب الليبي والسواحل الليبية والأجواء الليبية وهم ضباط ليبيين درسوا في ذات الكليات العسكرية وقد أثبتوا وطنيتهم وسيتم تناول هذا الملف في مؤتمر باريس”.

ولفت إلى أنه في مؤتمر باريس سيتم إلزام الجميع بقرارات مجلس الأمن وسيكون ثابت، الدول الأعضاء في مجلس الأمن كلها بما في ذلك روسيا ملتزمة بقرارات مجلس الأمن التي صدرت وأعتقد أنه آن الأوان أن يضغط على الجميع بالخروج من ليبيا.

ويضيف النايض :”إذا كان لليبيا رئيس منتخب في القريب العاجل وبرلمان منتخب قوي وطني سيطالب بخروج الجميع ولن يستطيع أحد أن يقاوم طلبات خروج من رئيس منتخب ومن برلمان منتخب”.

وتابع :”نحن في ليبيا بحاجة إلى تجديد الشرعية لأن تجديد الشرعية هو تجديد هيبة الدولة وصولة الدولة الليبية وكيان الدولة الليبية بحيث تستطيع أن تخرج كل هؤلاء”.

العقوبات

أنا فيما يتعلق بموضوع العقوبات قال مرشح الرئاسة رئيس التكتل :”العقوبات موضوع شائك وصعب ليس بالضرورة أنه سينتج عن باريس ولكن أعتقد أنه عندما يهدد أحدهم باستخدام العنف وعدم قبول نتائج الانتخابات والمماطلة فيها يجب أن تقام عليه العقوبات”.

وأضاف :”خرجت بعض الأصوات وهددت رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح بالعنف، هكذا شخصيات يجب أن تقدم للعقوبات لأن هذه العقوبات يجب ان تكون رادع، فإرادة الشعب الليبي يجب أن تحترم وهذا كل ما نطالب به في إحياء ليبيا”.

المادة 12

وعن محاولات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة الطعن في المادة 12 يقول النايض :”نحن في إحياء ليبيا من اهم ركائزنا دولة القانون، ولايمكن بناء هذه الدولة بمخالفة القانون نحن جميعًا تحت القانون الليبي والقانون الليبي للانتخابات الرئاسية والبرلمانية واضح وجلي وأعلن عنه من خلال المفوضية يجب ان يحترم هذا القانون وألا يتم التلاعب به”.

وأد أن المادة 12 تنطبق على الجميع فكل من كان في وظيفة رسمية كان عليه أن يستقيل في 24 سبتمبر الماضي وهناك شخصيات استقالت من أماكنها وتنوي الترشح لأنها استقالت وجهزت نفسها لذلك من لم يستقيل يجب أن يحترم القانون ويجب ألا يحاول أن يغيره على هواه.

واستطرد النايض :”أما بالنسبة للتعهدات التي وقعت في جنيف ليبيا تحت البند السابع من خلال القرار 1970 والقرار 1973 لمجلس الأمن وليبيا من إحدى الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة أي تعهدات وقعت تحت القانون الدولي تعتبر تحت القانوني أيضًا هذه التعهدات حقيقية قانونية ليست تعهدات سياسية وأخلاقية نحن نعتقد أن هناك ما يكفي من الضوابط القانونية لإلزام الجميع باحترام القانون”.

العلاقة مع حفتر والجيش الليبي

وبخصوص علاقته مع القائد العام المشير خليفة حفتر يقول المرشح :”أنا قريب من كل الليبيين باستثناء خط مؤدلج معين ومعروف موقفي من المؤدلجين الذين لعبوا برؤوس رجال ليبيا الكرة في بنغازي وغيرها، أما كل المترشحين الليبيين مرحبا بهم وكلهم تربطني بهم علاقة ممتازة”.

ويضيف :”أما علاقتي بالجيش الليبي ماهي؟، أنا كنت سفيرًا لدولة ليبيا في دولة الإمارات العربية، ومثلت البرلمان الليبي والحكومة الشرعية المنبثقة عن البرلمان والجيش الليبي تابع للبرلمان وخدمت الجيش الليبي ودعمته وتحدثت في المحافل الدولية لدعمه”.

وتابع :”وهذا ليس دعمًا لشخص بعينه ولا لفرد بعينه ولا لشخصية بعينها، أنا دعمت البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الليبي احترامًا لإرادته ودعمت الحكومة الليبية المنبثقة من البرلمان والجيش الليبي المنبثق من البرلمان، هذه هي العلاقة فقط لا غير”.

ويواصل حديثه :”أما علاقتي بحفتر كمرشح إن ترشح فأنا مع كل المترشحين أراهم زملاء في الترشح وأشجع الجميع على الترشح لأن هذا الترشح فيه إحياء لمفهوم الديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي وتسليم السلطة من حكومة إلى حكومة بناء على انتخابات”.

وفي رده على القول بأنه المرشح الأكثر قبولا في حال أقصي المشير خليفة حفتر يقول :”أنا لا أحسب موضوع ترشحي بمقارنات أنا احسب ترشحي كواجب وطني لنحيي الانتخابات ونحيي فكرة أن ليبيا يكون لها رئيس منتخب”.

وذكر النايض :”نحن في إحياء ليبيا عملنا لسنوات طويلة حتى نصل إلى هذا النصر المهم وهو نصر الانتخابات قيام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية انتصار، مسألة من سيترشح ومن لن يترشح هذه الحسابات لا تعنيني، ما يعنيني هو أن لدينا برنامج اسمه “إحياء ليبيا” يرى أن ليبيا يجب أن تتألق بهيبتها وبجمالها بركائزها الأربعة ليبيا الهانئة ليبيا الزاهرة ليبيا السمحة ليبيا النقية، هذه الركائز الأربعة هي ما يعنيني في الانتخابات ولن أقارن نفسي بأي مترشح آخر”.

ليبيا وتركيا

وحول توريط ليبيا مع تركيا من بعض الأطراف يقول :” يكفي ليبيا تشتتَا بين التصارعات الإقليمية ليبيا يجب ان تكون لليبيين ويجب أن تكون المصلحة الليبية هي المصلحة العليا لا مصلحة تلك الدولة أو غيرها والدخول في اصطفافات إقليمية”.

ويضيف :”نحن يجب أن تربطنا علاقات ممتازة مع جميع الدول، دول الجوار أولا ودول المحيط الليبي بالمتوسط والعربي والأفريقي ويجب ان تربطنا علاقات جيدة بتركيا وبجميع الدول بلا استثناء”.

ليبيا وإسرائيل

وحول إمكانية التطبيع مع إسرائيل يقول :”مسألة التطبيع والعلاقات الدولية يجب أن تكون مسألة برلمانية بحتة، يُسأل عنها البرلمان الليبي المنتخب القادم الذي يمثل الإرادة الليبية وما يقرره الشعب الليبي هو الذي سيحصل”.

وأضاف :”أما محاولة القفز على إرادة الشعب بمثل تلك الاتفاقيات التي وقعها رئيس حكومة الوفاق السابق فايز السراج مع إيطاليا وتركيا والتي لم يوافق عليها البرلمان قط هذا القفز يعتبر دكتاتورية”.

وشدد على الذين يحذرون من الدكتاتورية أن يعلموا أن ليبيا حُكمت خمس سنوات بلا انتخابات وخلال هذه السنوات قُفز على إرادة الشعب الليبي وتم الدخول في اتفاقيات اعتبرها الناس ملزمة وهي في الحقيقة غير ملزمة، لماذا لأن البرلمان الليبي لم يوافق عليها.

ولفت إلى أن مسألة العلاقات هذه مسألة برلمانية وموقفي من العلاقات الليبية الإسرائيلية، هو أن ما يريده الشعب الليبي من خلال برلمانه المنتخب هو الذي سيحصل ولن أقفز على أي شيء افتراضي من الآن.

ملف المصالحة

وفيما يتعلق بملف المصالحة يقول النايض :”في ملف المصالحة يحتاج الليبيين إلى خطوات أخرى، أحد ركائزنا في إحياء ليبيا مسألة ليبيا سمحة وهي ليبيا التسامح والمسامحة والمصالحة الوطنية الحقيقية وأول شيء في المصالحة الوطنية الحقيقية شيئين مهمين النقطة الأولى الندم والاعتذار على ما فات وهذا مهم جدًا، والمصالحة ليست شراء دماء الناس بل يجب ان تكون مبنية على ندم لما حصل واعتذار للمتضرر وجبر للضرر وجبر لخواطر هذا في غاية الأهمية”.

ويضيف المرشح للرئاسة :”النقطة الثانية هي يجب أن تكون منصفة وعادلة مع الجميع يجب ألا تكون هناك تفرقة بين دماء الليبيين ليست هناك دماء مقدسة وأخرى غير مقدسة وتترك، كل الدماء الليبية كلهم شهداء عند الله، وكل المتضررين يحترموا بلا استثناء لا نفرق بين مقبرة جماعية ومقبرة جماعية لا نفرق بين مدينة ومدينة لا فرق بين سجين وسجين، كل السجناء كل المعذبين كل الأسرى سواء”.

وتابع النايض :”وأهم نقطة المساواة بين الليبيين في الدماء في الأعراض في الأموال يجب أن تكون هناك حرمة كاملة لجميع الليبيين في كل هذه العناصر، حينها تحصل المصالحة الوطنية الحقيقية، وما حدث في السنوات السابقة القفز على الميزانيات ماجعلها بيع رخيص لحقوق الناس”.

أنصار النظام السابق

وأيد المرشح مشاركة أنصار النام السابق في هذه الانتخابات وقال :”نعم للمصالحة السياسية، أنصار النظام السابق ليبيين لديهم حقوق سياسية كاملة يمارسونها، ويشكلون الأحزاب السياسية ويدخلون في الانتخابات، وعلى العكس تماما كل ليبي وليبية يجب أن يدخل في هذه الانتخابات”.

ويؤكد :”نحن في إحياء ليبيا نعتقد أن نصف الشعب الليبي نساء ويجب أن يكون لهن نصف الأماكن من وزارات ومسؤوليات وكافة الحقوق، نحن مع المشاركة السياسية لكل الليبيين فقط يستثنى من هذه المشاركة الإرهابيون الذين لا يحترمون الدولة الوطن والذين يريدون تفجير الآخرين هؤلاء هم الاستثناء الوحيد”.

النايض والصوفية

وقال النايض :”حول وصفي بأني “صوفي” يشرفني بأن أوصف بأني صوفي، وسيدي عمر المختار صوفي، وسيدي إدريس السنوسي صوفي وأحمد الزورق صوفي، وصوفية ليبيا بالمناسبة هي صوفية سلفية سنية لا تنكر على السلفية شيء وفي ليبيا يستطيع الصوفي والسلفي أن يتعايشوا مع بعضهم البعض ومع الإباضية من إخوتنا الأمازيغ”.

ويضيف :”نحن نرحب بالجميع الجميع تحت القانون والشأن الديني يجب ألا يستخدم في التسييس وفي تسييس الأحزاب، هذه أمور ربانية بين الإنسان وربه في طريقة تعبده بينه وبين الله عز وجل والدولة يجب أن تحكم بمعايير الخدمة المواطن يجب أن يُخدم”.

وختم حديثه :”في إحياء ليبيا نحن نؤمن بأن الإنسان هو مركز الأمور وأن الحكومة دورها أن تخدم، صوفي سلفي أمازيغي إباضي عربي تباوي تارقي يجب هذا الليبي أن يخدم وإذا كان موظفًا في الحكومة عليه خدمة كافة الليبيين بلا تمييز”.