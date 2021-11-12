المنقوش تغرد قبيل انعقاد مؤتمر باريس حول ليبيا

12 نوفمبر، 2021 11:28 ص
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المنقوش: وسنعمل دون توقف لتكون ليبيا دائمًا موحدة
المنقوش: وسنعمل دون توقف لتكون ليبيا دائمًا موحدة

أخبار ليبيا24

أكدت، وزيرة الخارجية، نجلا المنقوش، قبيل انعقاد مؤتمر باريس حول ليبيا، اليوم الجمعة، على العمل دون توقف لتكون ليبيا موحدة ومستقرة.

وكتبت المنقوش، على تويتر، “نحن في الموعد من باريس بعد مؤتمر طرابلس.. لن نحيد ولن نتردد فيما عزمنا عليه وسنعمل دون توقف لتكون ليبيا دائمًا موحدة ومستقرة وديمقراطية”.

وتحتضن، العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا، لمناقشة آليات إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر، إضافة إلى ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية.

وتتشارك كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا رئاسة المؤتمر، كما ستشارك ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وغيرها من ممثلي الدول ذات العلاقة بالملف الليبي، وكذلك الأمم المتحدة، في المؤتمر.

وقد يشارك وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف ونائب وزير خارجية تركيا سيدات أونال، في المؤتمر بينما تمثل نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الولايات المتحدة.

وانضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المؤتمر كأحد رؤساء الدول القلائل.

12 نوفمبر، 2021 11:28 ص
21

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