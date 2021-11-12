المحجوب : إخراج 300 مقاتل أجنبي جاء تلبية لطلب فرنسا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال اللواء خالد المحجوب إن عملية إخراج 300 مقاتل أجنبي من المتواجدين في مناطق القوات المسلحة جاء تلبية لطلب فرنسا .

وأوضح المحجوب لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أن عملية إخراج المقاتلين الأجانب جاءت بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة .

وأشار إلى وجود تنسيق أيضًا مع دول الجوار لضمان عودة المرتزقة مع مراعاة المحاذير الأمنية بما يؤمن استقرار هذه الدول.

وأضاف أن ذلك جاء تلبية لطلب من فرنسا كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه تحفيزاً لعمل اللجنة العسكرية.