الشاطر: فرنسا تتدخل في ليبيا ومؤتمرها إذلال لمسؤولينا

أخبار ليبيا 24 – خبر

زعم عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر، إن المشير حفتر، وافق على ترحيل 300 مرتزق م بناءً على توصية فرنسا .

وادعى الشاطر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” توصية من فرنسا قرر حفتر الاستغناء عن 300 مرتزق.

وتسأل “هل هناك دليل أكثر لتدخل فرنسا في الشأن الليبي، وعليه فإن الذهاب لباريس إذلال للمسؤولين الذين هرعوا له” .

وتابع “إن الوطنية وتقديس سيادة الدولة يتولاها فقط من يؤمن بها ويدافع عنها عمليا، في الانبطاح سلوك مذموم”، بحد تعبيره.

وأعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، عن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بإخراج 300 مرتزق والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى.

ولفتت اللجنة، في بيان لها الخميس، إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق المباشر مع البعثة الأممية، إثناء عملية نقل المرتزقة إلى دولهم .

وشددت على ضرورة مراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.