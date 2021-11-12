منتخب السامبا يحجز أول مقاعد أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم

أخبار ليبيا 24

حقق المنتخب البرازيلي الفوز على ضيفه الكولمبي بهدف وحيد، اليوم الجمعة، ليحجز منتخب السامبا أول مقاعد أمريكا الجنوبية نحو نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وجرت أحداث اللقاء على أرضية ملعب ساو باولو.

وسجل هدف السامبا الوحيد المهاجم لوكاس باكيتا في الدقيقة 72، بتسديدة لم ينجح الحارس ديفيد أوسبينا في التصدي لها.

وواصل زملاء نيمار تصدر التصفيات في أمريكا الجنوبية برصيد 34 نقطة من 12 مباراة بفارق 9 نقاط على الأرجنتين صاحبة المركز الثاني.

وبهذه الخسارة توقف رصيد كولمبيا عند 16 نقطة في المركز الخامس.

ويتأهل للمونديال 4 منتخبات من أمريكا الجنوبية بشكل مباشر ويخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.