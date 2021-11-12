الزهراء لنقي: ألامول المجمدة لتنمية ليبيا وليس لنهبها

12 نوفمبر، 2021 10:07 م
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الزهراء لنقي
الزهراء لنقي

أخبارليبيا24_متابعات

قالت عضو ملتقى الحوار الزهراء لنقي الجمعة عبر صفتحها بالفيسبوك إن مؤتمر باريس تمثل في دعم المفوضية العليا للانتخابات

واوضحت لنقي أن البيان تضمن تحذير المعرقلين ودعم خطة اللجنة العسكرية 5+5 من أجل ليبيا موحدة وذات سيادة.

لنقي أشارت إلى أن المؤتمر شكر السلطات الليبية الانتقالية على التقدم نحو انتخابات والتي يستمر عملها حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

ونوهت لنقي أن الأصول الليبية المجمدة في الخارج لن تمس إلا بوجود سلطة ليبية منتخبة ذات شرعية ومصداقية وشفافية.

وتابعت لنقي أن الأموال بموجب قرار مجلس الأمن 1970 سيتم استعمالها في تنمية واستقرار ليبيا وليس نهبها

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12 نوفمبر، 2021 10:07 م
14

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