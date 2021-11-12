الدبيبة والمنفي يصلان مقر انعقاد مؤتمر باريس

12 نوفمبر، 2021 4:03 م
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أخبار ليبيا 24

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، قبل قليل إلى مقر انعقاد مؤتمر باريس بشأن ليبيا.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن الدبيبة وصل رفقة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي.

وكان قد التقى الدبيبة صباح اليوم الجمعة مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي.

وذلك بحضور وزيري الخارجية من كلا البلدين، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة.

 وتطرق اللقاء لتنسيق الموقف بين البلدين في مؤتمر باريس المنعقد اليوم، وكذلك مناقشة القضايا الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي وخاصة في مجال الطاقة البديلة.

12 نوفمبر، 2021 4:03 م
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