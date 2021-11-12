الدبيبة من باريس يدعو لتأجيل الانتخابات حتى يتمكن من المشاركة فيها

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، في كلمته أمام المؤتمر الدولي من أجل ليبيا الذي تستضيف باريس الدول المشاركة به بضرورة العمل على «حث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص» بين جميع الليبيين.

وشدد الدبيبة في كلمته على ضرورة «المساهمة الإيجابية في ضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة من خلال دعمها سياسيًا ولوجستيًا ومراقبتها» و«التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها وتحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن».

كما شدد على ضرورة «وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الأطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء».

وقال الدبيبة في كلمته «أطالب كافة المجتمعين من دول ومنظمات للاستماع لصوت أبناء الشعب الليبي» بشأن هذه المطالب التي وصفها بالـ«أساسية» والتي «تضمن حقوقهم في الانتخابات المقبلة».

وأشار إلى أن المبادرات الوطنية هي الأساس لتحقيق الاستقرار في ليبيا»، لأنه «لا بديل على ملكية الليبيين وقيادتهم لمبادراتهم الوطنية»، داعيا المجتمع الدولي إلى مساندة ودعم السلطات الليبية لتحقيق خطتها من أجل تحقيق هذا الهدف.

وقال “نحن نقدر كل المبادرات الدولية الصادقة التي كانت ولا زالت تسعى لإيجاد حلول سلمية للأزمة في ليبيا, لكننا في ذات الوقت نؤكد أن المبادرات الوطنية تشكل الأساس الذي يمكننا من خلاله العمل على تحقيق الاستقرار, لأنه لا بديل على ملكية الليبيين وقيادتهم لمبادراتهم الوطنية، وفرض سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها».

وأشار الدبيبة في كلمته إلى إطلاق حكومة الوحدة الوطنية «مبادرة استقرار ليبيا» خلال مؤتمر دولي حضره ممثلين عن 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية الشهر الماضي، معتبرا أن هذا الحدث له «رمزية مهمة على عودة الدبلوماسية الإيجابية للدولة الليبية».

وأوضح أن الهدف منه كان تحقيق الاستقرار على أساس مسارين مهمين هما المسار الأمني والمسار الاقتصادي، مطالبا المشاركين في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا دعم ومساندة السلطات الليبية الآن ومستقبلًا في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية على المدى القصير والبعيد .