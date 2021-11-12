الجزائر تعلن مشاركة لعمامرة في مؤتمر باريس حول ليبيا

أخبار ليبيا24

أعلنت الجزائر، مشاركة وزير الخارجية رمطان لعمامرة، في مؤتمر باريس حول ليبيا، ممثلا للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وقالت الخارجية الجزائرية، في بيان، إن “قرار مشاركة الجزائر في هذا الموعد يأتي تجسيدا لالتزام السلطات العليا في البلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود التي تبذلها بلادنا لمرافقة ومساعدة الأشقاء الليبيين في تنفيذ خارطة الطريق السياسة، عبر تجسيد أولويات المرحلة الحالية والمتمثلة في التحضير للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في غضون الشهر المقبل وانسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة الوطنية”.

وسيجمع، مؤتمر باريس حول ليبيا، رؤساء دول وحكومات بلدان جوار ليبيا وكذلك الدول المشاركة في مسار برلين، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، على غرار الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.