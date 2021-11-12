الجامعة العربية تُشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا

12 نوفمبر، 2021 2:36 م
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مؤتمر باريس
أحمد أبوالغيط

أخبار ليبيا 24

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة.

وقال مصدر مسؤول بالجامعة أن “أبو الغيط” سيُلقي كلمة أمام المؤتمر تتناول أساسيات الموقف العربي من الأزمة الليبية.

وأيضا التأكيد على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل، والتزام الأطراف والقوى كافة بنتائجها.

ويُشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا عددٌ من القادة ووزراء الخارجية من دول عدة.

ويهدف المؤتمر إلى الحصول على دعم دولي؛ لضمان تنفيذ خارطة الطريق.

وإجراء الانتخابات وانسحاب المقاتلين القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

12 نوفمبر، 2021 2:36 م
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