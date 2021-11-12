الجالي: المياه مقطوعة على مركز طبرق الطبي ونتخوف من تفاقم الأزمة

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير عام مركز طبرق الطبي فرج الجالي إن المياه مقطوعة على المركز منذ أكثر من أسبوعين بسبب توقف محطة تحلية المياه عن العمل.

وأضاف الجالي لـ”أخبارليبيا24″ :”نحتاج لحوالي نصف مليون لتر يوميا مايعادل 40 سيارة يومياً.

وتابع مدير عام المركز :”لدينا عمليات جراحية ومرضى وغسيل كلى وعزل وزوار ومرافقين وغيرهم وهذا كله يحتاج للمياه”.

وأكد الجالي أنهم يقومون بشراء حوالي 40 سيارة مياه وثمن السيارة يفوق المئة دينار مما أثقل كاهل المركز. موضحًا أنهم يقومون بواجباتهم اليومية تجاه المرضى بأقل الإمكانيات.

يشار إلى أن محطة تحلية المياه الرئيسية متوقفة عن العمل بسبب مطالبة العاملين فيها برواتبهم المتوقفة منذ أكثر من أربعة أشهر والمحطة هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.