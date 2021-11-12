إنقاذ عائلة حاصرتها النيران داخل منزلها في قصر بن غشير

12 نوفمبر، 2021 8:59 ص
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إصابة 3 إطفائيين في عملية إخماد حريق في قصر بن غشير بطرابلس
إصابة 3 إطفائيين في عملية إخماد حريق في قصر بن غشير بطرابلس

أخبار ليبيا24

أنقذت فرق الإطفاء عائلة من 4 أفراد كادت أن تهلك بعد محاصرة النيران لها داخل منزلها في منطقة قصر بن غشير بطرابلس.

وأفادت، هيئة السلامة الوطنية، أنه فور ورود بلاغ عن حريق بمنزل بمنطقة قصر بن غشير توجهت فرقة إطفاء من قسم قصر بن غشير مدعومة بفرقتين من إطفاء عين زارة وأبوسليم لإخماد الحريق.

وأضافت، أنه تم انقاذ العائلة بالكامل وهم بحالة جيدة واخماد الحريق، وقد أصيب خلال العملية 3 من رجال الإطفاء.

وقالت الهيئة، إنه تم إسعافهم إلى مستشفى الحروق والتجميل شارع الزاوية.

وحيّا، رئيس هيئة السلامة الوطنية المكلف، عميد أمحمد الككلي ورئيس فرع الهيئة بالمنطقة الغربية، عقيد ثاير الشهاوي، رجال الاطفاء المشاركين في عملية الإنقاذ بأسمى آيات الشكر لإنقاذهم للعائلة وإخماد الحريق.

 

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12 نوفمبر، 2021 8:59 ص
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