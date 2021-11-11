لماذا أخفى اليوتيوب ميزة عدم الإعجاب؟

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أعلن موقع يوتيوب أنه بصدد إخفاء ميزة عدم الإعجاب لمقاطع الفيديو وذلك اعتبارا من 10 نوفمبر بعد قيام الموقع بعدد من التجارب على بعض المستخدمين والتي لاقت ناجحا بحسب الموقع.

الموقع أعلن من خلال بيان رسمي نشر عبر منصته أنه بعد تجربة إخفاء هذه الميزة أصبح المستخدمون أقل حدية بمهاجمة المدونين غير المرغوبين .

وأوضح الموقع أن مؤلفو مقاطع الفيديو سيكونون أكثر أمانًا من الناحية النفسية من حقيقة أنهم فقط يرون الإعجابات.

كما ذكر ممثلو الخدمة أن التحديث لم يكن مرتبطًا بعدد كبير من غير المعجبين ضمن مقاطع فيديو.

ويعد التغيير الأخير في سياسة يوتيوب جزءا من دفعة أخيرة قامت بها جوجل لجعل موقعي يوتيوب ويوتيوب كيدز وجهة أكثر ملاءمة للأطفال وعائلاتهم.

وفي بداية العام الحالي أعلنت شركة جوجل عن توفير رقابة أبوية موسعة للمراهقين كما أنها أجرت تغييرات في إعدادات تحميل الفيديوهات الافتراضية للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما.