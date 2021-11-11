وصول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية في طبرق إلى 12 طلبا

أخبار ليبيا 24-خاص

وصل عدد طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية في طبرق إلى 12 طلبا. وكشف، جمعة جبريل الحاسي، رئيس مكتب الإدارة الانتخابية طبرق لأخبار ليبيا 24، عن أن عدد طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية وصل حتى الآن إلى 12 طلبًا.

وقال الحاسي، الأربعاء، إن مكتب الإدارة الانتخابية في طبرق، تسلم 12 طلبًا، حتى الآن، للترشح للانتخابات البرلمانية.

وبلغ إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب، حتى يوم 10 نوفمبر الجاري، في جميع الدوائر الانتخابية (286) مرشح في التنافس العام والخاص. جاء ذلك في بيان للمفوضية العليا للانتخابات.

وأضاف، أن المكتب بدأ في الشروع في استقبال طلبات المترشحين واستلام المستندات الخاصة بالتسجيل، وقدم تم تخصيص رقم انتخابي لكل مترشح.

وقال، سيتم إعطاء الإذن للدعاية الانتخابية والشروع للمرشح بإعلان برنامجه الانتخابي.

وأكد الحاسي، أن باب الترشح للرئاسي حتى تاريخ 22 نوفمبر ويدفع المترشح مبلغ 10 آلاف دينار غير قابلة الترجيع. فيما سيستمر باب الترشح لمجلس النواب حتى تاريخ 7 ديسمبر ويدفع المترشح 500 دينار، وهي غير قابلة للاسترجاع.

وأوضح، أن التقديم على الترشح للرئاسة يكون في بنغازي وطرابلس وسبها. وقال، إن العمل في قبول طلبات الترشح يبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.

وأضاف، أن عدد الموظفين بمكتب طبرق 11 موظفا والمتعاونين 15. وقال الحاسي، إن اللجنة الانتخابية مؤقتة وعملها منحصر خلال فترة الانتخابات، إن دورها مهم للإشراف على الانتخابات إداريا وفنيا وأمنيا.

وأكد الحاسي، أن المفوضية العليا للانتخابات قدمت للمكتب ما يحتاجه من أجل نجاح العملية الانتخابية.