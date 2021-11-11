وزارة الاقتصاد تقترح إعفاء كافة السلع من الرسوم الجمركية

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اقترحت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية في خطاب وجهته إلى رئيس مجلس الوزراء أمس الأربعاء إعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على كاهل المواطن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تم تقديم المقترح في إطار تشجيع أدوات الاستيراد على زيادة وارداتها من السلع الغذائية ورفع مستوى المخزون الاستراتيجي والاحتياجات اللازمة للسوق المحلي وتغطية الطلب على السلع.

ونوهت الوزارة إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة تقدم بالمقترح بتاريخ 2021/11/4م ضمن كتابه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بشأن إعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية لتخفيف العبء على كاهل المواطن.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قد أصدر القرار رقم 428 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة تتولى دراسة ومراجعة اللوائح الخاصة بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري واعداد مقترح لمشروعات اللوائح والقرارات التنفيذية المزمع اصدراها واقتراح تشريعات أخرى لدعم وتحفيز الاقتصاد الوطني.

كما أصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرار رقم 593 لسنة 2021 م بشأن تحديد أسعار بعض السلع وحدد القرار في مادته الأولى عدد من السلع وفق جدول يبين النوع والحجم وسعر البيع للمستهلك ونص في مادته الثانية على أن يتولى جهاز الحرس البلدي ومأموري الضبط القضائي والجهات ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واحالة المخالفين الى جهات ذات الاختصاص وطالبت من أصحاب الاعمال التعاون الفعّال من أجل الوطن والمواطن.

وحددت الوزارة سعر 13 مادة غذائية لكن الامر وجد اعتراضا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوا الاسعار بالمبالغ فيها ولا تتناسب مع سعر الدولار الحالي وتمثل عبأ كبيرا على المواطن.

ووصف عدد من المتابعين الأمر بأن الوزارة لم تدرس جيدا أسعار هذه المواد وأنها تسرعت في تحديدها بدون وجود خطة حقيقية مما سيشكل عبأ على الوضع المعيشي للمواطن.