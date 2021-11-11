“واتساب” تطور ميزة جديدة 

11 نوفمبر، 2021 11:45 م
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واتساب
واتساب

أخبارليبيا24 

تعمل منصة واتساب على تطوير ميزة “المجتمع” الجديدة لتطبيقاتها والذي قد يرجح أن تكون مختلفة عن التطبيقات الحالية للمجموعات. 

فقد جاء الإصدار التجريبي من واتساب v2.21.21.6 مع عدد من السلاسل الجديدة التي تشير إلى ميزة قادمة تسمى المجتمع. 

وتعد هذه السلاسل – بحسب العربية نت – إضافات جديدة إلى المنصة، ما يشير إلى العمل على ميزة مجتمع جديدة. ومن مظهرها قد تتشابه ميزة المجتمع إلى حد ما مع ميزة المجموعات الحالية أيضاً. 

إلى ذلك، يبدو أن ميزة المجتمعات تمنح مسؤولي المجموعة مزيداً من السلطة على المجموعات. 

ويتضمن ذلك القدرة على إنشاء مجموعات داخل مجموعات، وقد يتمكن المسؤولون من دعوة مستخدمين جدد عبر رابط دعوة المجتمع ومن ثم بدء مراسلة الأعضاء الآخرين. 

لكن من الصعب معرفة كيف قد تبدو هذه الدردشات في الوقت الحالي، ولكن يبدو أنها مشفرة من طرف إلى طرف. 

كما يبدو أن التغيير الدقيق في التصميم يساعد في تمييز المجتمعات عن الدردشات الجماعية العادية. 

11 نوفمبر، 2021 11:45 م
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