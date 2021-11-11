هل ينجح نيوكاسل في إغراء محمد صلاح بأضخم راتب في تاريخ كرة القدم؟

11 نوفمبر، 2021 3:24 ص
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أخبار ليبيا24

كشفت، تقارير صحفية رياضية، نادي نيوكاسل الإنجليزي يتجه إلى تقديم عرض مالي كبير لمهاجم ليفربول النجم المصري، محمد صلاح، يفوق ما يتقاضاه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في باريس والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد.

وأوضحت التقارير، أن إدارة نادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمار السعودي، عرضت على محمد صلاح راتبا أسبوعيا قدره 700 ألف جنيه إسترليني.

وأشارت التقارير، إلى أن نيوكاسل يحاول استغلال عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، بين صلاح وليفربول لتجديد العقد، الذي ينتهي في يونيو 2023.

وفي حال تم قبول العرض، سيكون محمد صلاح، اللاعب الذي يتقاضى أضخم راتب في ملاعب كرة القدم على مستوى العالم.

ويبلغ راتب ميسي في نادي باريس سان جيرمان 650 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع. بينما يبلغ مرتب نجم مانشستر يونايتد، كرستيانو رونالدو، 510 آلاف جنيه إسترليني.

ووضع، صندوق الاستثمار السعودي، ميزانية كبيرة من أجل تدعيم فريق نيوكاسل بأسماء كبيرة، خلال الفترة المقبلة.

وتفيد التقارير، بأن إدارة ليفربول تحاول التوصل إلى اتفاق للتجديد مع محمد صلاح وهو ما لم يتم حتى الآن.

ويشترط، وكيل أعمال اللاعب المصري الحصول على مبلغ 500 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع. وهو ما تراه إدارة ليفربول مبالغ فيه.

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11 نوفمبر، 2021 3:24 ص
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